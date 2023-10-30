Школьникам из Химок рассказали о деятельности уполномоченного по правам человека
Школьники из Химок посетили постановку по повести Василя Быкова в театре Российской Армии. После спектакля сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Московской области рассказал ребятам о деятельности омбудсмена.
«Я и мои сотрудники регулярно проводим такие встречи с молодежью вы рамках правового просвещения. Хочу отметить, что ребята знают свои права и обязанности и им интересна правовая культура», - отметила омбудсмен Ирина Фаевская.
По ее словам, подобные мероприятия также пройдут в ноябре.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
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