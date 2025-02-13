Школьникам и кадетам в Серпухове рассказали о службе в органах правопорядка

В Шатуре в этом году продолжат реализовывать программу «Светлый город». В нескольких локациях муниципального округа обновят уличное освещение.

В программу на этот год включили проход между домами № 28 и № 30 на улице Энергетиков в Шатуре. Вечером там гуляет молодежь, а рано утром жители северной части города отправляются на вокзал.

По словам жительницы дома № 29А на улице Энергетиков Елены, горожане очень давно ждали, когда сделают освещение в этом месте.

«По дорожкам вечером в темноте неприятно идти. Если гуляла с собакой, то брала с собой фонарик. А одна старалась обходить дворами, где светло», - поделилась она.

Помимо этого, в перечень мест в округе, где обновят освещение в этом году, вошли улица Садовая в поселке Черусти и сквер в Мишеронском. Новые фонари появятся и вдоль Московской улицы до гостиничного комплекса Saint Lake, а также вблизи будущего проезда от улицы Советской до проспекта маршала Борзова.

Напомним, проект «Светлый город» реализуют в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Его инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Проект направлен на устранение неосвещенных мест на улицах региона, повышение энергоэффективности освещения и создание комфортных условий для жителей.