05 ноября 2024, 10:16

Школьника из Подольска наградили медалью за спасение утопающих

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Ученик гимназии имени Подольских курсантов Матвей Титунин получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Весной текущего года мальчик помогал спасать из воды пострадавших в аварии в Санкт-Петербурге.

Пассажирский автобус упал в воду с моста в районе Мойки. Матвей со своим отцом в это время совершали прогулку на катере рядом с место трагедии и бросились на помощь утопающим. Олег Титунин вытащил из воды мужчину, который смог выбраться на крышу автобуса. Этот пассажир стал единственным, кто выжил в аварии.

Кроме того, Матвей Титунин получил почетную грамоту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава Подольска Григорий Артамонов также наградил Титуниных благодарностями. «Как мы видим на примере Матвея, храбрость подольчан проявляется с самых юных лет. Будущее нашей страны в надежных руках», - отметил руководитель муниципалитета.

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Подольск Награды Школьники
05 ноября 2024, 12:45
Лучших председателей советов жилых домов Подмосковья определят в ноябре
Министерство ЖКХ Московской области
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Прием заявок на конкурс «Лучший председатель совета МКД Московской области» завершится 25 ноября. Участником может стать любой председатель совета многоквартирного дома в Подмосковье, который зарегистрируется на официальном сайте.

Конкурс пройдет в два этапа. С 1 по 25 ноября будет осуществляться прием заявок и отбор 10 финалистов. Затем, с 25 по 30 ноября, среди финалистов определят призовые места в зависимости от результатов первого этапа.

Общий призовой фонд составляет миллион рублей, который будет распределен следующим образом. Так, за первое место предусмотрено 150 тысяч рублей, за второе - 100 тысяч, а за третье - 70 тысяч рублей. Кроме того, специальный приз составит 40 тысяч рублей.

Для подтверждения статуса председателя совета необходимо приложить к заявке копию протокола общего собрания собственников. Также следует изложить результаты работы совета многоквартирного дома и прикрепить фотографии или видеоматериалы, подтверждающие проведение работ, на сайте конкурса.

конкурсы
05 ноября 2024, 11:30
Более 500 человек посетили фольклорный фестиваль в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Второй фестиваль молодежи и студентов «Pro традиции. Точка роста» состоялся во Дворце культуры «Октябрь». Его приурочили к отмечавшемуся в России 4 ноября Дню народного единства.

Мероприятия проходили на трех площадках, которые назывались «Pro движение», «Pro традиции» и «Pro поем». Московские специалисты организовали несколько мастер-классов для студентов из колледжей городского округа. Молодые люди узнали о народных играх, а также познакомились с русскими свадебными обрядами.

Для гостей фестиваля устроили чаепитие в традициях Подольского уезда. А изюминкой праздника стали демонстрация одежды русских крестьянок «Наряд на Казанскую» и фольклорный спектакль.

«Традиции - это точка опоры для подрастающего поколения», - подчеркнула методист центра традиционной русской культуры «Истоки» Татьяна Карлова, принимавшая участие в организации фестиваля.

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Подольск Молодежь Фестивали
05 ноября 2024, 11:07
Росреестр Подмосковья провел семинар о рынке недвижимости
Unsplash
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Росреестр Подмосковья провел семинар для повышения качества кадастровых работ и оказания методической помощи инженерам, готовящим межевые и технические планы для учета и регистрации недвижимости в Московской области. С участниками разобрали типичные ошибки и особенности подготовки планов для учетно-регистрационных действий на региональном уровне.

На встрече представители Управления обсудили последние изменения в земельном законодательстве, новые подходы в кадастровых услугах, а также вопросы подготовки документов для учета объектов. Особое внимание уделили применению единых стандартов, что помогает улучшить качество работ и снизить число приостановлений регистраций.

Заместитель начальника отдела учета и регистрации Юлия Миронова отметила, что регулярные семинары и консультации помогают кадастровым инженерам повышать качество услуг и упрощают оформление недвижимости для граждан.

Кадастровый инженер Николай Субботин добавил, что подобные семинары - действенный способ взаимодействия с Росреестром, способствующий развитию и улучшению качества госуслуг для защиты интересов граждан».

Подольск Молодежь Фестивали
05 ноября 2024, 10:56
Бесплатные экскурсии начнутся в Национальном центре «Россия» с 7 ноября
Медиасток.рф
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Национальный центр «Россия» в Москве объявил о начале бесплатных экскурсий с 7 ноября. Программа «Создавая будущее» проведет по пути от смелых идей великих фантастов до реальных технологических достижений.

Записаться на экскурсии можно с 7 ноября на сайте Национального центра «Россия», а можно присоединиться к группе уже на месте. Гиды будут забирать гостей каждые 15 минут, с 10:00 до 19:15.

Первой точкой маршрута станет «Библиотека будущего», где можно будет увидеть мир глазами писателей из прошлого. Жюль Верн, Кир Булычев и другие фантасты вдохновили многие поколения ученых и изобретателей. Некоторые идеи даже стали реальностью, о чем расскажет экскурсовод.

В «Зале изобретений» гости узнают истории создания привычных устройств и влиянии научной фантастики на развитие технологий.

Завершится экскурсия в художественной галерее, где представлены образы будущего от современных авторов из России, Китая, Ирана, Индии, Эфиопии и Бразилии.

Жителям Подмосковья напомнили о возможностях портала welcome.mosreg.ru. Например, уже сейчас там можно найти предложения от отелей по празднованию Нового года.

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