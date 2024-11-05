Школьника из Подольска наградили медалью за спасение утопающих

Пассажирский автобус упал в воду с моста в районе Мойки. Матвей со своим отцом в это время совершали прогулку на катере рядом с место трагедии и бросились на помощь утопающим. Олег Титунин вытащил из воды мужчину, который смог выбраться на крышу автобуса. Этот пассажир стал единственным, кто выжил в аварии.

Кроме того, Матвей Титунин получил почетную грамоту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава Подольска Григорий Артамонов также наградил Титуниных благодарностями. «Как мы видим на примере Матвея, храбрость подольчан проявляется с самых юных лет. Будущее нашей страны в надежных руках», - отметил руководитель муниципалитета.

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