Школьник из Жуковского Святослав Разумов занял 3-е место на чемпионате «Молодые профессионалы»
Воспитанник Центра молодежного инновационного творчества и ученик школы № 2 в городском округе Жуковский Святослав Разумов занял третье место на чемпионате высоких технологий «Молодые профессионалы». Он представил регион и муниципалитет в компетенции «Нейросети и большие данные».
В интеллектуальном турнире поучаствовали ребята со всего мира - от Индии до Сирии. Чемпионат прошел в Великом Новгороде.
«Нашей задачей было определение и распознавание номеров автомобилей по изображению и перевода их в текстовый формат. Смысл - во-первых, автоматизировать, во-вторых - ускорить процесс: распознавание „вручную“ очень трудоемко и занимает много времени. Моя задача состояла в том, чтобы написать код, который подавал бы подготовленное изображение - то есть увеличенное и с хорошим контрастом - на вход нейросети», - рассказал Разумов.
По словам директора центра Светланы Савенковой, это высокое достижение подтверждает качество образования и упорный труд учеников.
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