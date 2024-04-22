Школьник из Воскресенска стал призером Всероссийской олимпиады по технологии

Год назад Виктория Сокол, обучающаяся в лицее № 23, стала призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, а Глеб Сытенков из лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова отличился в двух категориях, став призером как по истории, так и по искусству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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