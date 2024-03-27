Школьник из Шатуры Никита Буданов вышел в финал всероссийского чемпионата по программированию

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Никита с детства увлекается цифровыми технологиями. Школьник умеет создавать сайты, мобильные приложения и компьютерные игры. Специально для участия в соревнованиях он разработал видеоигру в 2D-формате в жанре Roguelike.

Финал чемпионата пройдет во Всероссийском детском центре «Океан». Там организуют тематическую смену для талантливых ребят, увлекающихся программированием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».