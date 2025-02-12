Школьник из Серпухова победил на областном фестивале по робототехнике

В стационаре № 4 Ногинской больницы Богородского городского округа начал работать новый рентген-кабинет. Его оборудовали тремя рабочими местами для медперсонала, а также современным оборудованием.

По словам заместителя главы администрации Богородского городского округа Олега Шойко, в муниципалитете все медицинское оборудование полностью перевели на цифровое. Информация хранится на серверах, что позволяет врачам в режиме реального времени оценить состояние пациента и в случае необходимости провести консилиум со специалистами из других медучреждений для постановки более точного диагноза.

«Рентген-аппарат будет делать порядка 60 исследований в сутки. Оборудование позволяет проводить все современные виды рентгенологических исследований - традиционную рентгенографию, рентгеноскопию. Все изображения оцифровываются. Медкабинет соединен с центральным архивом медицинских изображений. Данные всех исследований автоматически отправляются туда и хранятся в архиве», - добавил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Отметим, что новый кабинет открыли по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». Еще один в ближайшее время заработает в городской больнице города Электроугли. В этом году там тоже полностью обновят медицинское оборудование.