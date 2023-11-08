Школьник из Раменского победил на международном турнире по кикбоксингу

Егор Комиссаров из Раменского - первый номер национальной сборной среди юниоров по кикбоксингу. Он является многократным чемпионом России.

Спортсмен рассказал, что участвовал в соревнованиях такого масштаба впервые и очень волновался, поскольку пришлось сразиться с сильными атлетами. Он подчеркнул, что в финальном бою сошелся со своим соперником, которому часто проигрывал ранее.

«Но я смог собраться с силами и выиграть в состязании. Ведь к этим соревнованиям я очень долго и упорно готовился, и был уверен в своей победе», - рассказал Егор Комиссаров.

Чемпион подчеркнул, что во время соревнований активную поддержку оказывали родные и близкие. Кроме того, его подбадривал тренер.

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