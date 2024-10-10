Школьник из Подольска стал призером международной олимпиады

Ученица школьного лесничества GreenArea Подосинковской школы Софья Крапивина стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Подрост». Она заняла первое место в номинации «Проектная природоохранная деятельность» и будет представлять Московскую область на всероссийском этапе.

«Работать над проектом было очень интересно и познавательно. Тема была выбрана неслучайно, ведь лесные пожары - это настоящее бедствие мирового масштаба. Леса играют неоценимую роль в жизни человека, а неосторожное обращение с огнем ежегодно приводит к гибели гектаров лесных массивов», - прокомментировала Софья.

В течение прошлого учебного года команда школьного лесничества под руководством Елены Крапивиной готовила проект «Чужих пожаров не бывает!». Исследование фокусировалось на важности агитационной кампании, подчеркивающей ответственность людей за сохранение экосистемы.

Ребята вместе со специалистами Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» изучали причины и последствия лесных пожаров, проводили профилактические мероприятия, распространяли листовки и создавали видеоролики о пожарной безопасности в лесах.

«Итогом нашей работы стали разработка двух видов игр по темам „Лесные пожары“ и „Легенды леса“ и создание макета пожаротушения лесного пожара. В дальнейшем макет будет использоваться на занятиях для изучения возможных вариантов развития лесных пожаров и способов тушения», - отметила руководитель школьного лесничества, учитель биологии Елена Крапивина.

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