Школьник из Подмосковья создал робота для изготовления тортов

«КондиБот» состоит из руки-манипулятора для перемещения коржей, накопителя коржей, робота-художника, а также системы транспортировки, перемещающей изделие.

Валерий уже представил свою разработку на всероссийской олимпиаде по технологии в направлении робототехники и стал призером ее заключительного этапа. Школьник также завоевал диплом призера на конференции в МГТУ имени Баумана.

Управлять устройством можно с помощью приложения. Воплотить идею в жизнь помогли специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» из городского округа Одинцово. Здесь занимаются ребята с четырех лет. Учатся программировать, создавать игры и сайты.

«Центр помогает школьникам найти необычную идею для своего проекта, которая потенциально может стать основой для будущего высокотехнологичного бизнеса. Даже на федеральных конкурсах школьники в основном представляют очень стереотипные проекты, которые имеют мало отношения к реальной жизни. Мы хотим изменить это», - отметил директор ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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