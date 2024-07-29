Школьник из Павловского Посада стал призером турнира по авиамодельному спорту

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Соревнования по авиамодельному спорту проводились в классе кордовых моделей. Воспитанник станции юных техников из Павловского Посада Артем Курбанов собрал точную копию существующего летательного аппарата. Он достойно представил свою работу, показав один из лучших результатов. К соревнованиям мальчика подготовил опытный тренер Андрей Щедров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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