14 марта 2024, 10:06

Школьник из Можайского округа стал призером всероссийской олимпиады по основам православной культуры

Министерство образования МО
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Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» прошел в Тольятти. Участниками образовательного мероприятия стали ребята из 14 регионов страны.

В пресс-службе Министерства образования Московской области сообщили, что ученик шестого класса школы «Лидер» Можайского округа стал призером олимпиады. Он получил диплом II степени.

Участникам олимпиады предстояло написать основную работу по истории Русской православной церкви, решить кроссворды, а также выполнить поисковые задания в музее Академии Святителя Алексия и храме Трех Святителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники История
14 марта 2024, 10:13
Школу с библиотечным центром и двумя спортзалами построят в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках
Группа "Самолет"
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Первую школу на 1100 мест построят в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках. В здании обустроят актовый зал с форумом, библиотечный центр и два спортзала. Проект планируют реализовать во втором квартале 2026 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь четырехэтажного здания превысит 25 тысяч квадратных метров. Получить работу в школе смогут 106 человек.

Для учеников обустроят специализированные и универсальные кабинеты, а также помещения для групп продленного дня, мастерские, медблок и другие места.

В просторном актовом зале смогут одновременно находиться 400 человек. Там будут работать сцена с эстрадой, артистические, инвентарная и костюмерная комнаты. Питаться ученики будут в столовых на 200 и 350 мест.

Школу оформят с учетом дизайн-кода окружающей застройки. Фасады выполнят в сером и голубом оттенках со светлой декоративной штукатуркой. Акцентом станет угловая зона с панорамным остеклением.

На территории учреждения будут работать футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговая дорожка и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство
14 марта 2024, 09:36
Комбинат по производству обезжиренного молока создаст 50 рабочих мест в Раменском в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Строительство молочного комбината проверили в деревне Кузнецово в Раменском округе. Ежедневно там будут перерабатывать по 100 тонн молока и сывоворотки. На предприятии создадут 50 рабочих мест.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, в здании площадью 6,5 тысячи квадратных метров будут производить сухое молоко, сухую сыворотку и сливки жирностью 30%.

Строительство комбината началось в июне 2023 года. Его готовность сейчас составляет 27%. Работы планируют завершить к октябрю 2025 года.

Группа компаний «Евромол» является ведущим в стране производителем заменителя обезжиренного и цельного молока на протяжении 10 лет. Продукцию предприятия поставляют во все регионы России и страны СНГ.

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Строительство Рабочие места Раменское
14 марта 2024, 09:28
Разработки резидентов особой экономической зоны «Дубна» представили в Госдуме
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Церемония открытия выставки-презентации «Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации» прошла 13 марта в Госдуме. Экспозицию собрали при активном содействии управляющей компании ОЭЗ «Дубна».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что на выставке свои достижения представили восемь резидентов ОЭЗ «Дубна». Это лучшие импортозамещающие разработки и готовая продукция. Продукцию своих инвесторов представляют еще четыре ведущих территории: «Технополис Москва», «Липецк», «Санкт-Петербург» и «Завидово».

В церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель министра экономического развития России Сергей Вахруков, первый зампред Госудумы Александр Жуков, заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госдума РФ Дубна Экономика
13 марта 2024, 21:35
«От нашего участия зависит будущее». Концерт-форум «Единство народа» открыли в Подольске
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Форум-концерт по сохранению национальных, семейных и культурных ценностей «Единство народа» стартовал в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что участниками концерта стали люди с активной жизненной позицией со всего Подмосковья. Они вносят свой вклад в курс государства по защите и сохранению семейных и культурных ценностей. Губернатор региона добавил, что именно от жителей зависят перемены в каждом городе.

«Наша задача - обеспечивать перемены в каждом городе. Каждый человек должен чувствовать, что меняются дороги, транспорт. Меняется то, что важно для человека», - сказал Воробьев.

Он поблагодарил всех присутствующих в зале и все тех, кто добросовестно, активно и неравнодушно делает свой вклад в общее дело.

«Во всех начинаниях нас всегда поддерживает наш президент. <…> Москва и Подмосковье - два самых больших региона по голосованию. От нашего участия, от нашего вклада зависит будущее. Подмосковье, вперед!» - сказал губернатор.

В рамках форума «Единство народа» перед жителями и гостями Подольска выступят Григорий Лепс и Денис Майданов.

Подольск Семья Андрей Воробьев

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