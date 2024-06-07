Школьник из Лобни победил на областной олимпиаде по английскому языку

За выдающиеся результаты на олимпиаде Александра пригласили на обучение в образовательном центре «Взлет», который функционирует на базе гимназии имени Примакова. Он принял участие в мастер-классах и посетил лекции по английскому языку под руководством опытных преподавателей.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется значительное внимание развитию образования. В настоящее время в муниципалитете активно строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 учебных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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