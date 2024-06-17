Школьник из Химок победил на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Участники показывали мастерство в течение трех дней. Школьники изготавливали сложные и высококачественные детали на универсальных токарных и фрезерных станках. Еще конкурсанты выполняли доводку деталей на сверлильном оборудовании для получения отверстий и доводку модулей при помощи изготовления резьбы плашками и метчиками.

«К чемпионату готовился усердно со своим экспертом, очень сильно волновался, но верил в свою победу. Когда мы приехали на чемпионат я сильно разволновался, но меня поддержали родители и мой эксперт и я понял, что справлюсь со всеми трудностями. Когда мы получили чертежи, то сразу понял, что справлюсь и выполню все задания», - рассказал ученик школы «Лидер» Артем Четверик.

Участие в чемпионате поможет выпускникам создать свое портфолио, которое в дальнейшем пригодится при поступлении в колледжи по специальности машиностроения, а также для получения дополнительных баллов к единому государственному экзамену.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».