Школьник из Фрязина примет участие в финале всероссийского конкурса «Большие вызовы»
Ученик кадетской школы-интерната из Фрязина Илья Галковский стал призером всероссийского конкурса «Большие вызовы». Его пригласили на очный финал в образовательном центре «Сириус».
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, «Большие вызовы» - это конкурс научных проектов для старшеклассиков и студентов. На протяжении 24 дней Илья Галковский работал над проектом аэростатической стратосферной платформы вместе с командой под руководством специалистов концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Изделие обеспечивает пуск ракет из стратосферы на орбиту.
«Совместно с ребятами из команды Илья Галковский презентовал проект руководителю фонда „Талант и успех“ - Елене Шмелевой», - добавили в ведомстве.
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