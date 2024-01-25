Школьник Егор Вервельский из Лобни принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи
Юный житель Лобни Егор Вервельский принял участие в торжественной церемонии открытия президентом России Владимиром Путиным Года семьи. Мальчик вместе с другими активистами «Движения Первых» выступил на сцене с песней.
Открытие прошло в рамках форума «Россия» 23 января. Ученик школы № 10 Егор Вервельский выступил на церемонии в составе «Хора Первых».
«Наш хор поддержали наши близкие. Они вместе с нами вышли на сцену и исполнили одну песню. Обстановка была по-домашнему добрая и душевная», - поделился Егор.
Участие в мероприятии приняли выдающиеся граждане страны, с том числе волонтеры, врачи, защитники и профессиональные династии.
Президент Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул важность укрепления института семьи, повышения статуса материнства и всесторонней защиты детства. Он выразил надежду, что граждане России примут деятельное участие в предстоящих мероприятиях Года семьи.
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