02 апреля 2024, 12:52

Школьник Андрей Бочаров из Балашихи выступит на всероссийском чемпионате по программированию

Читайте нас в: Google Новости

Ученик 10-го класса школы № 14 в Балашихе прошел отбор на всероссийский чемпионат «Искусство кода». Андрей Бочаров выступит в финале состязаний, который пройдет в детском центре «Океан» во Владивостоке.

Андрей Бочаров занимается в детском технопарке «Кванториум». Молодой человек с детства интересовался технологиями и авиамоделированием, а потом начал изучать программирование. Андрей создает мобильные игры, роботов и приложения.

На чемпионате «Искусство кода» он представил проект «Система ориентирования беспилотных летательных аппаратов при помощи спутниковых снимков». Работу оценили, и теперь Андрей отправится на финал во Владивосток. Смена для программистов пройдет с 12 апреля по 2 мая.

«Там я смогу продемонстрировать свои умения в мире программирования и соревноваться за призовые места с ребятами из разных уголков страны. Я записался в группу „Искусственный интеллект“. Во время смены надеюсь получить новые знания, опыт и доработать свой проект», - рассказал Андрей Бочаров.

Школьник поедет в детский центр «Океан» во второй раз. Год назад на таком же чемпионате его команда заняла 2-е место. В этот раз Андрей надеется на победу, которая добавит баллы к единому государственному экзамену. Он планирует изучать робототехнику военного и специального назначения в университете имени Баумана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Школьники Балашиха
02 апреля 2024, 13:25
Подмосковье получило 8 наград на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку
Взлет
Читайте нас в: Google Новости
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку прошел в Самаре. Восемь участников из Подмосковья вошли в число призеров конкурса.

В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что в число призеров вошли ребята из Реутова, Королева, Мытищ, Подольска, Истры, Коломны, Дмитровского и Раменского городских округов.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, призерам - по 300 тысяч рублей. Остальные участники получат по 100 тысяч рублей.

На счету команды Подмосковья уже 109 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Школьники Минобразования Подмосковья
02 апреля 2024, 13:25
Контроль за электроснабжением в школах Подмосковья усилят в дни ЕГЭ
Мособлэнерго
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Мособлэнерго» обеспечит подмосковные школы надежным электроснабжением в дни проведения ЕГЭ. Для этого отменили все ремонтные работы на объектах, снабжающие учебные заведения, до 22 апреля.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, сотрудники компании осмотрели линии электропередачи и подстанции, подготовили передвижные дизельные электростанции и провели инструктаж для выездных бригад. Кроме того, в компании предприняли дополнительные меры по пожарной и антитеррористической безопасности объектов.

В ведомстве добавили, что в досрочном периоде сдачи ЕГЭ принимают участие экстерны и школьники, которые успели освоить индивидуальный план, а также студенты колледжей и техникумов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школы Электричество
02 апреля 2024, 13:13
Выставка картин художника Игоря Урмина начнется в Наро-Фоминске 5 апреля
Картинная галерея Игоря Урмина
Читайте нас в: Google Новости
Дворец культуры «Звезда» в Наро-Фоминском городском округе пригласил на выставку живописи Игоря Урмина. Экспозиция откроется 5 апреля, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Игорь Урмин состоит в Союзе художников России с 1966 года. Его работы хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях.

Выставка завершится 16 апреля. Узнать об экспозиции больше можно на сайте дворца культуры «Звезда». Здесь регулярно проводятся театрализованные представления, концерты и творческие вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Выставки Художники
02 апреля 2024, 13:13
Подмосковье выделит около 115 миллионов рублей на создание мультимедийных библиотек в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Новый цифровой сервис, позволяющий заказать книги в любой библиотеке Подмосковья, запустили в марте. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что библиотеки совершенствуются — они становятся интересными для молодежи.

Сейчас в Московской области работает 825 библиотек. В этом году Подмосковье направит около 115 миллионов рублей на создание модульных библиотек, главная черта которых - мультимедийность. Такие учреждения появятся в Лыткарине, Пушкино, Серпухове Рузе и других округах.

Модульные библиотеки - это не просто книгохранилище, а место притяжения культурной жизни города, некое арт-пространство, где проходят презентации книг, выставки и показы фильмов.

Сейчас жители Московской области могут воспользоваться цифровым сервисом. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru и получить электронный читательский билет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Мособлдума

Новости по теме