Школьник Андрей Бочаров из Балашихи выступит на всероссийском чемпионате по программированию

Андрей Бочаров занимается в детском технопарке «Кванториум». Молодой человек с детства интересовался технологиями и авиамоделированием, а потом начал изучать программирование. Андрей создает мобильные игры, роботов и приложения.

На чемпионате «Искусство кода» он представил проект «Система ориентирования беспилотных летательных аппаратов при помощи спутниковых снимков». Работу оценили, и теперь Андрей отправится на финал во Владивосток. Смена для программистов пройдет с 12 апреля по 2 мая.

«Там я смогу продемонстрировать свои умения в мире программирования и соревноваться за призовые места с ребятами из разных уголков страны. Я записался в группу „Искусственный интеллект“. Во время смены надеюсь получить новые знания, опыт и доработать свой проект», - рассказал Андрей Бочаров.

Школьник поедет в детский центр «Океан» во второй раз. Год назад на таком же чемпионате его команда заняла 2-е место. В этот раз Андрей надеется на победу, которая добавит баллы к единому государственному экзамену. Он планирует изучать робототехнику военного и специального назначения в университете имени Баумана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».