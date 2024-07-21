Школьницы из Мытищ примут участие во всероссийском форуме лидеров в «Артеке»

Читайте нас в:

Каждая из девушек представила портфолио достижений в социально-педагогической сфере, а также подготовила видеоролик и кейс на тему планирования работы совета актива образовательной организации.

Отметим, что подготовка проходила под руководством опытных советников директора по воспитанию Анастасии Линник и Анны Харченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».