21 июля 2024, 17:49

Школьницы из Мытищ примут участие во всероссийском форуме лидеров в «Артеке»

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Арина Моисеенко из гимназии № 17 и Александра Ничипуренко из школы № 27 Мытищ представят свой город на Всероссийском форуме лидеров ученического самоуправления «Вектор успеха» в «Артеке». Они набрали максимальные балы в конкурсном отборе.

Каждая из девушек представила портфолио достижений в социально-педагогической сфере, а также подготовила видеоролик и кейс на тему планирования работы совета актива образовательной организации.

Отметим, что подготовка проходила под руководством опытных советников директора по воспитанию Анастасии Линник и Анны Харченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Мытищи Молодежь
21 июля 2024, 17:58
Мастер-класс по живописи для жен военнослужащих прошел в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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Мастер-класс по живописи прошел в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах. Его организовали для жен военнослужащих.

Участницам предложили нарисовать натюрморт. Им объяснили принципы и технику работы в этом жанре.

« Мы не только учимся чему-то новому, но еще и общаемся, делимся своими мыслями друг с другом. Рисование дает нам возможность отвлечься » , - сказала жена военнослужащего.

Событие организовали, чтобы поддержать развитие творческих способностей, а укрепить дружеские связи между участницами.

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Мытищи Картины «Единая Россия»
21 июля 2024, 17:53
Депутаты проверили организацию детского лагеря при школе № 3 в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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Депутатская комиссия по охране здоровья, труда и социальной политики посетила школу № 3 имени Б. А. Феофанова. Народные избранники проверили, как организован детский отдых в пришкольном летнем лагере.

В школу приехали председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, а также депутаты Мытищ Алексей Лаптев и Олег Старостин. Директор отчиталась о том, как организована работа в учреждении в целом, а также в направлении детского досуга летом.

«Для нас самая важная оценка - это отзывы детей. Пообщавшись с ними, мы поняли, что им нравится отдых в лагере, многие пришли сюда не в первый раз» , - прокомментировал муниципальный депутат Андрей Гореликов.

Кроме того, депутаты проверили столовую, игровую и спальную комнаты и посетили спортивное занятие.

Выездная комиссия прошла в рамках партийного проекта «Новая школа».

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Школы Мытищи Депутаты Детские лагеря
21 июля 2024, 17:25
Вечер в честь музея «Усадьба Мураново» прошел в библиотеке Мытищ
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В библиотеке Мытищ прошел вечер, посвященный музею-заповеднику «Усадьба Мураново». Особыми гостями встречи стали сотрудники музея Ольга Корнеева и Сергей Гущин.

Ольга Корнеева поделилась увлекательной историей создания музея, раскрыла тайны его коллекций, ведь усадьба принадлежала знаменитым представителям русской творческой интеллигенции, а сам музей гордится свыше 28 тысячами подлинных экспонатов.

Поэтическая часть встречи погрузила слушателей в мир стихов Федора Тютчева и Евгения Баратынского, блестяще исполненных Сергеем Гущиным.

Также сотрудники музея пригласили всех любителей фольклора 27 и 28 июля на мероприятие «Поле фолка в Мураново».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Музеи
21 июля 2024, 16:01
Свыше тонны отходов собрали на «Чистых играх» в Балашихе
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи
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Горенский лес вновь стал местом для сбора отходов в рамках масштабного экологического проекта «Чистые игры». Акция прошла 1 мая в Балашихе.

В мероприятии по очистке леса участвовали сотрудники предприятий, работники коммерческих и социальных организаций, представители администрации, волонтеры и местные жители - всего 21 команда из Москвы и Подмосковья.

Команды, показавшие наилучшие результаты, получили ценные призы и подарки. В результате проведенной акции удалось собрать свыше тонны различных видов отходов.

Мероприятие включало музыкальные выступления, тематические квесты и экологические игры. Кроме того, регоператор организовал экоакцию, в ходе которой желающие узнали о правильном обращении с отходами и их утилизации в Подмосковье.

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Волонтеры Балашиха Экология

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