Школьницы из Электростали заняли призовые места на всероссийской олимпиаде по искусству

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Финальный этап олимпиады прошел в Москве на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В нем приняли участие 247 человек из 74 регионов страны.

Школьники показали теоретические знания и творческие навыки. Они анализировали кадры из фильмов, сравнивали произведения живописи и разрабатывали проект библиотеки искусств.

В результате победителем стала девятиклассница из лицея №8 Вероника Купер, а десятиклассница Наталья Федюнина из лицея №7 заняла призовое место.

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