06 декабря 2024, 20:07

Школьница из Солнечногорска вошла в состав «Совета Первых» Подмосковья

Читайте нас в: Google Новости

Региональная конференция «Движения Первых» Московской области, объединившая более 600 участников, прошла в Доме культуры «Балашиха». Активистка «Движения Первых» из Солнечногорска, председатель «Совета Первых» лицея № 1 имени Александра Блока Дарина Лизунова вошла в состав регионального «Совета Первых» Московской области.

Специалисты из «Движения Первых», активисты, советники по воспитанию, представители министерств и родительского сообщества собрались для обсуждения результатов работы и планов на следующий год.

Совет в «Движении Первых» является высшим органом детского самоуправления. Активисты, которые входят в его состав, становятся олицетворением ценностей движения и играют ключевую роль в его популяризации в регионе.

«„Движение Первых“ Московской области насчитывает более 344 тысяч участников, в регионе функционирует 1,1 тысячи первичных отделений, в том числе на базе всех молодежных центров. Для ребят доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться: от волонтерства, экологии и медиа, до науки и творчества. „Первые“ - крутая организация, которая дает множество возможностей для самореализации. Это все важно и обязательно пригодится в будущем», - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Выбор членов совета проходил через открытое голосование делегатов от округов Подмосковья. Из 47 претендентов только 20 стали членами совета. Председателем была избрана Диана Полежаева из Волоколамска. Активистка «Движения Первых» из городского округа Солнечногорск, Дарина Лизунова, председатель «Совета Первых» лицея № 1 имени А. Блока, также вошла в состав регионального совета.

«У Дарины множество достижений. Она является финалисткой конкурса „Лидеры Подмосковья“, имеет аттестат особого образца с отличием и медаль „За заслуги в юнармейском движении“. Она активно выступала волонтером на различных мероприятиях, включая крупнейший международный фестиваль \"Движения Первых\" на выставке-форуме „Россия“. Я поздравляю Дарину и желаю ей дальнейших успехов в покорении новых вершин», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В рамках конференции также прошел методический семинар для муниципальных координаторов «Движения Первых» и «Навигаторов детства». Кроме официальной части, для гостей была подготовлена концертная программа и проведена знаковая акция «Благодарю». Каждый участник своими руками изготовил бумажного журавля - символ благодарности учителям и наставникам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Волонтеры Молодежь
06 декабря 2024, 21:22
Память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны почтили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Торжественный митинг в День начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой состоялся в Химках у монумента «Ежи». Почтить память героев собрались сотни жителей округа.

Контрнаступление советских войск под Москвой началось в 1941 году. Операция открыла счет больших побед Красной Армии над немецкими фашистами.

«Битва под Москвой - переломный моментом в истории Великой Отечественной войны. Бойцы Красной Армии показали всему миру несостоятельность мифа о „непобедимом вермахте“. Мужество и героизм красноармейцев помогли отбросить немецко-фашистские войска на 100-250 километров от столицы нашей Родины», - рассказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Жители Химок почтили память павших в годы Великой Отечественной войны героев в День воинской славы России.

«Химки были названы „калиткой в Москву“, через которую фашисты намеревались пройти строевым шагом до Кремля, но у них ничего не вышло. Память героев увековечена в монументе „Ежи“» - сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Великая Отечественная война Москва
06 декабря 2024, 21:04
Подготовку к монтажу оборудования начали в ДК «Мир» в Домодедове
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева посетила городской Дворец культуры и спорта «Мир», чтобы лично оценить динамику ремонтных работ в большом зале. Открытие обновленного помещения запланировано на вторую половину 2025 года.

После завершения реконструкции зал вместит 610 зрителей, включая семь мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. На площади зала в 750 квадратных метров уже демонтировано более 20 тонн устаревших металлоконструкций. В результате ремонта сцена станет больше, а для удобства зрителей появится центральный проход. Зал будет оснащен современными акустическими панелями, светодиодными кулисами и противопожарным занавесом.

«„Мособлстройтрест № 11“ придерживается сроков, работы выполняет качественно. На еженедельной основе докладывают мне о выполняемых работах», - сообщила Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Реконструкция большого зала станет важным шагом в развитии культурной инфраструктуры округа, обеспечивая комфорт и безопасность для всех посетителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Город Домодедово Ремонтные работы
06 декабря 2024, 20:44
Борьбу с нарушениями правил парковки усилили в Ленинском округе
Читайте нас в: Google Новости
В Ленинском округе продолжается активная работа по устранению нарушений правил парковки. За прошедшую неделю из жилых районов округа было эвакуировано 422 автомобиля, что позволило муниципалитету занять первое место в Подмосковье по этому показателю.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что на минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции совместно с управлением регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели рейды в жилых комплексах «Южная Битца», «Восточное Бутово» и «Пригород Лесное». Автомобили, припаркованные с нарушением правил - в зонах действия запрещающих знаков, - были эвакуированы.

Как уточнили в пресс-службе, около 40 эвакуированных автомобилей составили грузовые машины, а примерно 90% всех транспортных средств, отправленных на спецстоянку за неделю, были легковыми. Особое внимание уделяется машинам, которые препятствуют движению общественного транспорта и коммунальной техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ГИБДД Машины Ленинский округ
06 декабря 2024, 20:43
Тендер на поставку оборудования в новый детский сад объявили в Щелкове
Минстрой МО
Читайте нас в: Google Новости
Электронный аукцион на поставку оборудования в новый детский сад на 240 мест объявили в Щелкове. Выполнение работ планируется завершить в следующем году.

Победителю тендера предстоит завершить работу по строительству и поставить оборудование, необходимое для функционирования учебного учреждения. Объект расположен в микрорайоне «Щелково-7» вблизи улицы Неделина.

Среди работ - монтаж наружных сетей и систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НМЦК лота превысила 645 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале « ЕИС Закупки ».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Аукционы Строительство Детские сады Щелково

Новости по теме