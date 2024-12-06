Школьница из Солнечногорска вошла в состав «Совета Первых» Подмосковья

Специалисты из «Движения Первых», активисты, советники по воспитанию, представители министерств и родительского сообщества собрались для обсуждения результатов работы и планов на следующий год.

Совет в «Движении Первых» является высшим органом детского самоуправления. Активисты, которые входят в его состав, становятся олицетворением ценностей движения и играют ключевую роль в его популяризации в регионе.

«„Движение Первых“ Московской области насчитывает более 344 тысяч участников, в регионе функционирует 1,1 тысячи первичных отделений, в том числе на базе всех молодежных центров. Для ребят доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться: от волонтерства, экологии и медиа, до науки и творчества. „Первые“ - крутая организация, которая дает множество возможностей для самореализации. Это все важно и обязательно пригодится в будущем», - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Выбор членов совета проходил через открытое голосование делегатов от округов Подмосковья. Из 47 претендентов только 20 стали членами совета. Председателем была избрана Диана Полежаева из Волоколамска. Активистка «Движения Первых» из городского округа Солнечногорск, Дарина Лизунова, председатель «Совета Первых» лицея № 1 имени А. Блока, также вошла в состав регионального совета.

«У Дарины множество достижений. Она является финалисткой конкурса „Лидеры Подмосковья“, имеет аттестат особого образца с отличием и медаль „За заслуги в юнармейском движении“. Она активно выступала волонтером на различных мероприятиях, включая крупнейший международный фестиваль \"Движения Первых\" на выставке-форуме „Россия“. Я поздравляю Дарину и желаю ей дальнейших успехов в покорении новых вершин», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В рамках конференции также прошел методический семинар для муниципальных координаторов «Движения Первых» и «Навигаторов детства». Кроме официальной части, для гостей была подготовлена концертная программа и проведена знаковая акция «Благодарю». Каждый участник своими руками изготовил бумажного журавля - символ благодарности учителям и наставникам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».