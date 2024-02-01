Школьница из Солнечногорска приняла участие в съезде объединения «Движение первых»

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Анастасия Пичугина - победитель и призер конкурса сочинений движения школьников «Россия - страна возможностей». Последнее время она стала принимать активное участие в жизни «Движения первых», и сейчас школьница является председателем муниципального совета объединения.

Во время съезда девушка участвовала в деловой программе: стратегических сессиях, мастер-классах, панельных дискуссиях, мотивационных встречах и экскурсиях по павильонам выставки-форума «Россия».

«На сегодняшний день в городском округе Солнечногорск в „Движении первых“ состоят порядка 1000 ребят. Отделения открыты на базе всех школ округа», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Съезд проходил в течение трех дней и собрал более трех тысяч активистов из 89 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на выставке «Россия» на ВДНХ.

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