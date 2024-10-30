Школьница из Солнечногорска победила на всероссийской агроолимпиаде

Суперфинал состоялся в Московской сельскохозяйственной академии имени Климента Тимирязева, которая стала региональной площадкой для конкурса. Олимпиада была организована для учащихся из сельских районов и небольших городов России и Белоруссии. В 2024 году в ней приняли участие почти 44,6 тысячи школьников. Победители очного этапа защищали свои командные проекты в девяти номинациях.

«В составе команды из трех человек София Аколелова заняла первое место в номинации „АгроВет“. Ребята обучились использованию цифровых технологий в современном животноводстве и успешно защитили проект», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Победители получили дипломы, ценные призы и дополнительные баллы к ЕГЭ.

Организаторами Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» выступили Фонд содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений агропромышленного комплекса и рыболовства», а также «ЦентрПрограммСистем», при поддержке Министерства просвещения и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».