Школьница из Подольска победила в областном конкурсе юных журналистов

Собственное жилье смогут приобрести еще три семьи из Коломны. Накануне им вручили жилищные сертификаты в рамках госпрограммы.

К примеру, получателями такого документа стали многодетные родители Дмитрий и Елена Пархонины. Ранее они подали заявку на участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей».

«Мы подали документы чуть больше года назад. Давно мечтаем о таком жилье, чтобы всем детям хватало места. Сертификат поможет осуществить нашу мечту - это трехкомнатная квартира в Коломне. Подбором и просмотром вариантов займемся прямо сейчас», - поделилась Елена.

Документы этой и еще двум семьям лично вручили глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Мособлдумы Игорь Исаев и городской прокурор округа Александр Рубанов.

«Свое жилье - это не только уверенный старт в жизни, но и надежная опора в будущем. Благодаря поддержке государства и нашего губернатора Андрея Воробьева теперь еще трое получателей сертификатов смогут приобрести собственную квартиру или дом, которые просто необходимы для крепкой большой семьи и воспитания детей», - отметил Александр Гречищев.

Напомним, что подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище» реализуют с 2009 года. В Коломне со момента ее старта уже выдали 89 жилищных сертификатов.