Школьница из Подольска победила на всероссийской олимпиаде по искусству

Школьница успешно справилась со всеми заданиями олимпиады. Ее подготовили учителя истории и литературы Андрей Метельский и Наталья Серова.

«Успешное участие открывает перед выпускниками перспективы для дальнейшего образования. Так, победители и призеры могут без экзаменов поступить в любой российский вуз на направления, которые соответствуют предмету олимпиады, или же получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету», - сказал глава округа.

Финал олимпиады прошел в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы с 18 по 24 марта. В нем участвовали 247 человек.

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