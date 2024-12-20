Школьница из Подмосковья выиграла международный научный конкурс в Турции

Конкурс International Innovation Science Energy Engineering Fair - это международное научное мероприятие для школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Участники из разных стран представили свои исследовательские проекты по физике, химии, биологии, энергетике и математике с применением компьютерных технологий.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что Диана Имаева выступила с проектом «Изучение возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях» в секции «Физика». Девушка уверенно защитила свою работу и заняла первое место, получив золотую медаль.

Руководителем проекта Дианы выступил доцент кафедры общей физики МФТИ и учитель в Физтех-лицее имени Капицы Владимир Бабинцев.