Школьница из Подмосковья выиграла международный научный конкурс в Турции
Диана Имаева из Физтех-лицея имени Капицы выиграла на международном конкурсе IISEEF в Турции. 11-классница представила проект по использованию вихревых труб на водородных электростанциях.
Конкурс International Innovation Science Energy Engineering Fair - это международное научное мероприятие для школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Участники из разных стран представили свои исследовательские проекты по физике, химии, биологии, энергетике и математике с применением компьютерных технологий.
В Министерстве образования Московской области рассказали, что Диана Имаева выступила с проектом «Изучение возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях» в секции «Физика». Девушка уверенно защитила свою работу и заняла первое место, получив золотую медаль.
Руководителем проекта Дианы выступил доцент кафедры общей физики МФТИ и учитель в Физтех-лицее имени Капицы Владимир Бабинцев.