Школьница из Ногинска победила во Всероссийском изодиктанте

Всего на конкурс представили более трех тысяч работ, победивших на региональных этапах. Главная цель конкурса - выявить и поддержать одаренных детей из регионов России. Данные о победителях и призерах конкурса хранятся на государственном информационном ресурсе.

Напомним, что в Ногинске 20 апреля покажут постановку «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Начало спектакля в 18:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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