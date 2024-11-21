Школьница из Можайска победила в конкурсе рисунков к произведениям Пушкина

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил один из ведущих производств металлопродукции для строительства и отделки «МегаТорг-Профиль». Он обсудил с руководством меры поддержки и планы развития.

На предприятии трудятся более 140 сотрудников, большинство из которых - местные жители. Кирилл Типографщик сообщил, что они обсудили с генеральным директором Сергеем Казаковым ряд важных вопросов, включая земельные проблемы, которые планируют решить в ближайшее время, а также вопросы электроснабжения и коммуникаций. Он добавил, что они будут внимательно следить за ситуацией, взаимодействовать и оказывать помощь в развитии.

Компания была основана в 2011 году и производит продукцию под брендом «Завод СТиВ». Она работает с различными видами листового металла на заказ и оснащена современными станками с числовым программным управлением. У предприятия есть собственный автопарк для доставки. В среднем оно изготавливает более 1500 тонн металлопродукции в месяц, включая нестандартные металлоизделия по индивидуальным чертежам, и сотрудничает с крупными строительными девелоперами.

Продукция компании использовалась для реконструкции Курского вокзала, строительства спортивного комплекса «Олимпийский», нового корпуса Третьяковской галереи, Балтийской школы искусств, атомной электростанции «Аккую» в Турции, бизнес-центра STONE Tower, жилых комплексов Sidney City, Prime Park, «Сердце столицы» и многих других проектов.

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