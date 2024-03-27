Школьница из Лобни стала призером всероссийской олимпиады по французскому языку

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Форум «КреативТерра», посвященный поиску нестандартных решений для развития городов, провели в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более 100 творческих предпринимателей, эксперты, депутаты, сотрудники министерств и ведомств собрались в Коломне, чтобы обсудить креативные идеи развития бизнеса и туризма.

«Используя исторический, культурный, природный потенциал региона, внедряя успешные бизнес-методики, мы можем создать спрос на подмосковный креативный продукт, а значит, увеличить количество рабочих мест и усилить экономику региона», - отметила инициатор и идейный вдохновитель форума Ирина Патрикеева.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова заметила, что сейчас идет рабочей группой прорабатывается региональный законопроект о развитии креативных (творческих) индустрий, проводятся исследовательские работы.

Форум позволил участникам увидеть перспективы развития своих креативных проектов, осмыслить возможности дальнейшего сотрудничества бизнеса и власти и понять свою роль в развитии территорий.

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