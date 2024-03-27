27 марта 2024, 10:53

Школьница из Лобни стала призером всероссийской олимпиады по французскому языку

Пресс-служба администрации города или района
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Сборная Подмосковья показала высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Призером по французскому языку стала одиннадцатиклассница из Лобни.

Арина занимается под руководством учителя французского языка Оксаны Муратовой. Она помогла подготовиться к олимпиаде и уверенно продемонстрировать свои знания.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. Так, в муниципалитете строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест. Как ранее сообщила глава города Анна Кротова, она станет инженерно-техническим лицеем, что даст возможность получить качественное профильное образование большему количеству школьников Лобни.

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Лобня Школьники Образование
27 марта 2024, 11:17
Более 100 предпринимателей стали участниками форума креативных индустрий в Коломне
Администрация городского округа Коломна
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Форум «КреативТерра», посвященный поиску нестандартных решений для развития городов, провели в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более 100 творческих предпринимателей, эксперты, депутаты, сотрудники министерств и ведомств собрались в Коломне, чтобы обсудить креативные идеи развития бизнеса и туризма.

«Используя исторический, культурный, природный потенциал региона, внедряя успешные бизнес-методики, мы можем создать спрос на подмосковный креативный продукт, а значит, увеличить количество рабочих мест и усилить экономику региона», - отметила инициатор и идейный вдохновитель форума Ирина Патрикеева.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова заметила, что сейчас идет рабочей группой прорабатывается региональный законопроект о развитии креативных (творческих) индустрий, проводятся исследовательские работы.

Форум позволил участникам увидеть перспективы развития своих креативных проектов, осмыслить возможности дальнейшего сотрудничества бизнеса и власти и понять свою роль в развитии территорий.

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Инвестиции Коломна Туризм
27 марта 2024, 11:03
Более 200 дольщиков ЖК «Юбилейный» в Реутове получили ключи от квартир
Министерство жилищной политики Московской области
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Дольщики жилого комплекса «Юбилейный» продолжают получать ключи от долгожданных квартир. На данный момент обладателями жилья стали 212 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Напомним, ООО «Перспективные строительные технологии» приступило к возведению жилого комплекса в 2017 году. Квартиры должны были сдать летом 2021 года, однако застройщик не справился с обязательствами.

Права на дострой ЖК «Юбилейный» передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Сейчас дом возвели и поставили на кадастровый учет.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Строительство Реутов Дольщики
27 марта 2024, 11:00
Еще 15 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на региональных «Госуслугах» за неделю
Медиасток.рф
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За неделю на региональном портале госуслуг зарегистрировались почти 15 тысяч жителей. Из них 90% имеют подтвержденную учетную записью ЕСИА.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, региональный портал работает с 2012 года. За это время он стал одной из самых посещаемых онлайн-площадок области. Сейчас там доступно более 350 услуг. Среди них оформление субсидий, запись питомца к ветеринару и многое другое.

Полный доступ ко всем сервисам можно получить при подтвержденной записи ЕСИА.

Всего на региональном портале зарегистрировано 6,5 миллиона человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
27 марта 2024, 10:58
Детский сад построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к 1 сентября
Пресс-служба администрации города или района
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Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске планируют открыть 1 сентября. Он рассчитан на 320 мест.

Как рассказали в администрации округа, учреждение строят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сейчас на объекте завершают возведение третьего этажа.

«На новом соцобъекте подрядчик применяет модульную технологию - она уже показала свою эффективность, по ней же в кратчайшие сроки построена новая подстанция скорой помощи в микрорайоне Выстрел. Новый детский садик откроем 1 сентября 2024 года. Но важно, что уже сейчас набираем коллектив и подбираем грамотного руководителя», - сказал глава округа Константин Михальков.

В здании обустроят 13 групп, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и другие помещения. На территории разместят площадки с теневыми навесами и игровые комплексы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Детские сады

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