Школьница из Лобни победила на олимпиаде «Юный музыкант»

Читайте нас в:

За ее подготовку к мероприятию отвечала Татьяна Лютикова, преподаватель теоретических дисциплин Лобненской детской школы искусств, которая сумела выявить и развить талант своей ученицы.

Лобненская детская школа искусств, основанная в 1966 году, на протяжении многих лет является центром культурного и творческого развития молодых талантов города.

Расположенная по адресам улица Ленина, 15А и Молодежная, 4, школа предлагает обучение в различных отделениях, способствуя всестороннему развитию своих воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».