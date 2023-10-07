Школьница из Королева начала шить костюмы животных

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К созданию персонажей Лера подходит творчески - придумывает и рисует макеты сама. Процесс долгий. Лера не любит работать на швейной машинке. В начинании девочку поддерживает мама.

Другие родственники тоже к увлечению относятся с энтузиазмом, ждут видео и фото. В готовых костюмах Лера снимает видео и выкладывает в соцсети. Она набрала уже 10 тысяч подписчиков.

Во время съемок она привлекает внимание прохожих. Дети часто подбегают, обнимаются, спрашивают о костюмах. В будущем юная рукодельница планирует монетизировать процесс.

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