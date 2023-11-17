Школьница из Коломны Анна Чижова выиграла на конкурсе «Большая перемена»

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Конкурсные испытания в этом году объединили под темой «Горжусь Россией». Участники изучали историю страны, ее культуру и традиции.

На одном из этапов конкурса Анна представила мультфильм о «Юнармии». В будущем девушка хочет стать режиссером игрового кино.

«Я хочу продолжить развиваться в своем направлении, хочу купить профессиональное оборудование, заниматься фотографией, посетить какие-то курсы и путешествовать с семьей», - поделилась Анна.

Еще одной победительницей стала Карина Стешкова из Озер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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