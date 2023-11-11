Школьница из Химок победила в акции «Экоперемена: сдавай тару за награду»

Всего за месяц работы экопункта учащиеся школы №29 сдали в фандомат более 16 тысяч единиц различной тары, подходящей для повторной переработки. За каждую бутылку им начислялось по пять баллов, а за алюминиевую банку – 10 очков. По итогам акции Ренитае Мочаловой удалось набрать 100 тысяч баллов. Таким образом она стала победительницей конкурса.

Генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подчеркнул, что рекордные показатели по сбору вторсырья наглядно демонстрируют заинтересованность школьников Подмосковья в раздельном сборе отходов.

«За все время работы проекта «РТ-Инвест» с помощью роботизированных экопунктов было собрано более 10 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок», - добавил Андрей Шипелов.

Отметим, что подобные мероприятия помогают объяснить детям важность раздельного сбора мусора. Кроме того, они благоприятно сказываются на состоянии окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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