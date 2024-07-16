Школьница из Электроуглей выступила в финале конкурса «Большая перемена»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Пятый, юбилейный, сезон конкурса «Большая перемена» стартовал весной 2024 года. Этот всероссийский проект является самым масштабным для детей и подростков.

Богородский округ представляла Виктория Афоничева из Электроуглей - ученица пятого класса Центра образования № 30. Виктория показала хорошие результаты в направлении экология - одном из двенадцати, по которым проходит конкурс.

За плечами Виктории - проект с интересными и конструктивными идеями и предложениями по сохранению природных ресурсов, участие в экологической интеллектуально-познавательной викторине с элементами квеста «Знатоки родного края». Кроме этого, школьница успешно прошла тестирование и собеседование в лагере «Жемчужина России».

По результатам всех этапов конкурса Виктория вышла в финал и сейчас вместе с другими ребятами отдыхает в Международном детском центре «АРТЕК» в ожидании финальных состязаний.