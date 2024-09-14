Школьница из Чехова стала полуфиналисткой конкурса «Большая перемена»

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Екатерина Суркова учится в девятом классе школы № 3 в Чехове. Она представила городской округ в полуфинале всероссийского конкурса.

Мероприятие прошло в Липецке. В нем поучаствовали более 1500 старшеклассников и студентов среднего профессионального образования из 18 регионов страны.

Школьнице из Чехова удалось познакомиться с ребятами из других регионов России, попробовать свои силы в разработке инновационных проектов, поучаствовать в мастер-классах и побывать на полезных лекциях.

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