Школьница Дарья Тамбеева из Воскресенска получила 200 баллов на ЕГЭ

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Дарья рассказала, что начала готовиться к ЕГЭ еще летом перед одиннадцатым классом. Сначала это была самостоятельная работа, а затем подключилась помощь учителей и репетиторов.

По словам директора лицея имени Стрельцова Андрея Копцова, выпускники ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзаменах и олимпиадах.

Напомним, что в этом году Даша достигла финала всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».