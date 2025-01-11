Школьная викторина «Жемчужина природы» прошла в Лосино-Петровском

Сотрудник школьной библиотеки рассказала ребятам о важности заповедников, их роли в защите редких видов растений и животных, а также о научной работе, проводимой на этих территориях. Особое внимание было уделено истории создания первого государственного заповедника России - Баргузинского, его вкладу в экологическое просвещение и охрану природы.

Школьники приняли участие в увлекательной викторине, где проверили свои знания о заповедной системе страны. Завершением мероприятия стал показ документального фильма, который познакомил зрителей с жизнью обитателей заповедников России и Московского региона. Уникальные кадры из разных уголков планеты позволили ребятам увидеть красоту и разнообразие природы, а также понять важность работы по её сохранению.