Школьная экологическая акция по сбору макулатуры прошла в Химках

Акцию «БумБатл» провели уже в пятый раз. Ее цель - поддержать национальные проекты в борьбе за сохранение экологии.

«Сбор бумаги и картонных отходов для переработки имеет огромное значение для сохранения окружающей среды. Выражаю огромную благодарность всем участникам акции», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Пункт сбора макулатуры в Химках организовали на территории площадки «Собиратор» в торгово-развлекательном центре «Мега».

Напомним, что в Химках также ежегодно проводят экологическую акцию «Сдай старые шины». Принести ненужные покрышки можно в пункты на улицах Машинцева и Горького. Центр приема «Мегабак» действует по будням с 9:00 до 19:00 и в суббту с 10:00 до 17:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».