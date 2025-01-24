24 января 2025, 17:21

Школе в Ногинске помогли приобрести экраны для учебного процесса

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Центр образования № 12 имени Героя Советского Союза И. А. Маликова в Богородском округе посетил депутат Московской областной Думы Марк Черемисов. Он проверил как работает оборудование, ранее закупленное по программе инициативного бюджетирования.

Директор Наталья Фурда провела небольшую экскурсию по месту, где недавно появилось новое оборудование для учебного процесса на сумму 500 тысяч рублей. Семь современных экранов уже установлены и активно используются в работе.

«Особенно радует, что молодой педагогический коллектив с энтузиазмом использует эту технику для уроков, включая уроки мужества и другие важные мероприятия. Такие обновления облегчают работу учителей. Спасибо команде центра за отличную работу и стремление к развитию» - отметил депутат Московской областной думы Марк Черемисов.

Экраны позволяют проводить занятия на совершенно новом уровне, делая уроки более современными и увлекательными.

Школы Депутаты Богородский
24 января 2025, 18:45
Елену Сторожеву назначили руководителем областной больницы в Люберцах
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В Люберецкой областной больнице назначен новый руководитель. Должность директора заняла Елена Александровна Сторожева, о чем сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Владимира Волкова.

По словам Волкова, нового руководителя представили коллективу больницы совместно с заместителем председателя Правительства Московской области и министром здравоохранения региона Максимом Забелиным. Елена Александровна имеет значительный опыт работы на руководящих постах в медицинских учреждениях. До этого она занимала должность директора Городской клинической больницы имени Давыдовского в Москве.

Владимир Волков подчеркнул, что здравоохранение является одной из ключевых и наиболее важных сфер для жителей округа, которые ожидают позитивных изменений. Он выразил уверенность, что профессионализм и опыт Елены Сторожевой, а также слаженная работа команды Люберецкой областной больницы помогут достичь высоких результатов в развитии медицинской помощи в регионе.

Люберцы Больницы Врачи
24 января 2025, 18:08
Свыше 6 тысяч обучений провели для работников «Мособлэнерго» за год
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» понимает характер рисков, связанных с профессиональной деятельностью сотрудников, и уделяет большое внимание обеспечению их безопасности. В 2024 году для работников предприятия ежемесячно проводили мероприятиях по охране труда. За 12 месяцев они охватили свыше четырех тысяч человек.

Всего за год для сотрудников «Мособлэнерго» провели 6,5 тысячи обучений и почти две тысячи мероприятий, направленных на проверку полученных знаний по электробезопасности.

Помимо этого, в 2024 году в филиалах организовали комитеты по охране труда. В их состав вошли активисты из числа работников трудовых коллективов. Самые высокие результаты по внедрению и пропаганде культуры безопасного проведения работ продемонстрировал комитет охраны труда в Щелкове.

По итогам работы в 2024 году компания разработала стратегию развития культуры безопасности труда на 2025 год.

Люберцы Больницы Врачи
24 января 2025, 18:04
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посетил Серпухов
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В Институте инженерной физики Серпухова состоялась встреча, посвященная продвижению научных разработок на российский рынок и рынки стран ЕАЭС. С рабочим визитом предприятие посетили председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Серпуховские ученые представили свои достижения, включая лекарственный препарат «Тамерон» и нанопоровый секвенатор «Нанопорус», которые уже готовы к серийному производству и поставкам. Помимо этого, в разработке находится еще около 15 перспективных средств. Участники встречи отметили, что процесс внедрения научных исследований в производство сложен, но крайне важен для развития отечественной науки и технологий.

Депутаты также посетили технопарк «ТехноИнноватика», где ознакомились с производствами спецодежды и систем автономного пожаротушения «Огнеборец».

Внимание федеральных властей к научным и промышленным достижениям Серпухова открывает новые возможности для реализации проектов местных ученых и их выхода на более высокий уровень.

Серпухов Ученые
24 января 2025, 17:51
Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушения в сфере жилищного надзора
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 30 административных дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Их общая сумма штрафов составила пять миллионов рублей.

Больше всего недочетов пришлось на Серпухов, Подольск и Наро-Фоминск. В ведомстве отметили, что по шести делам вынесли предостережения, так как правонарушения совершили впервые.

Были и те, кто попадались с нареканиями к работе повторно. В их число вошла компания «Газпром Теплоэнерго», которую привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня предоставления коммунальных услуг населению.

Штрафы ЖКХ

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