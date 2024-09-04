04 сентября 2024, 15:47

Школе № 29 в Химках исполнилось 10 лет со дня открытия

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Школа № 29 — самая большая в микрорайоне Левобережный в Химках. В этом году ей исполнилось 10 лет. Директор и педагогический состав организовали праздничный концерт в честь круглой даты.

Школа включает блоки начального и среднего образования, а также дошкольные отделения: «Страна детства», «Акварельки», «Морозко», «Калейдоскоп» и мини-детский сад «Карамельки». Учебное учреждение вмещает 2,4 тысячи детей, из них 250 - первоклассники. Дошкольное образование получают еще около тысячи воспитанников.

«За эти годы школа № 29 стала настоящим домом для тысяч учеников, местом, где они получают знания, развивают свои таланты и находят верных друзей. Мы гордимся нашими выпускниками, которые успешно поступают в вузы и добиваются успехов в разных сферах жизни», - отметила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Организаторы подготовили масштабную музыкальную программу к юбилею школы. Творческие коллективы из местных кружков и секций исполнили известные песни и подготовили танцевальные номера. После концерта школьников пригласили на занятие «Разговор о важном», посвященное будущему системы образования.

«Сегодня ребята пришли к выводу, что для достижения жизненных целей важно понимать, что образ будущего - это наша карта и компас, которые помогают нам ориентироваться и выбирать правильный курс», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки
04 сентября 2024, 16:06
Праздник двора прошел на проспекте Мельникова в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Праздник двора прошел вблизи дома № 1 на проспекте Мельникова в Химках. Организаторы подготовили мастер-классы по изобразительному искусству и рукоделию.

Гости праздника могли поучаствовать в творческих мастер-классах и зажигательной дискотеке. В конце мероприятия детям вручили памятные подарки.

«Прошедшее лето оставляет за собой множество впечатлений и теплых воспоминаний. Чтобы подарить детям радость, мы вместе с театром праздника „Ради Радости“ организовали мероприятие для юных жителей. Я считаю, у нас вышло это отлично, ярко и незабываемо», - рассказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Химки
04 сентября 2024, 16:04
Центр образования «Точка роста» открылся в школе № 1 в Зарайске
Читайте нас в: Google Новости
Центр образования «Точка роста» открылся в школе № 1 имени дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова в Зарайске. Ученики смогут углубленно изучать профильные предметы.

«Точка роста» - федеральная сеть центров образования в школах. В учреждении № 1 в Зарайске открыли классы естественно-научной и технологической направленностей. Ученики будут профильно изучать и применять на практике знания по технологии, физике, информатике, химии и биологии.

«По программе президента Российской Федерации Владимира Путина, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева , в городском округе Зарайск вот уже пятый год создаются „Точки роста“. Они открывают перед детьми дополнительную возможность заниматься исследованиями, ставить опыты, писать практические работы и, конечно же, представлять свой опыт на различных научных конференциях и конкурсах», - отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Отметим, это уже восьмой по счету образовательный центр в городском округе Зарайск.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Зарайск
04 сентября 2024, 15:57
Тренеры по хоккею и атлетике из Мытищ получили жилищные сертификаты
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Жилищные сертификаты в Мытищах выдали по программе «Социальная ипотека» двум тренерам. Владельцы сертификатов получат компенсацию 50% от стоимости квартиры.

Обладателями сертификатов на покупку жилья стали Максим Яшин - тренер спортивной школы олимпийского резерва по хоккею и Владислав Самарин - тренер по легкой атлетике и адаптивному спорту школы «Авангард». Половину от стоимости будущей квартиры в качестве первого взноса они получат от региона по программе «Социальная ипотека». Компенсация суммы основного долга будет выплачиваться ежемесячно в течение 10 лет. Владельцам сертификатов останется выплатить только проценты.

Максим Яшин тренирует спортсменов команды «Атлант» - юношей 2009 года рождения. Работает в специализированной школе олимпийского резерва по хоккею Московской области. Хоккеисты под его руководством становятся призерами и победителями соревнований различного уровня.

Станислав Самарин много лет работает тренером в отделении адаптивного спорта. Он стал чемпионом России в дистанциях на 100 и 200 метров совместно с незрячей спортсменкой Татьяной Альмухаметовой, а также завоевал первенство на летних Играх паралимпийцев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Социальная ипотека Квартиры
04 сентября 2024, 14:57
Более 3,8 тысячи СНТ в Подмосковье перевели на новые договоры по вывозу мусора
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Садовые товарищества Подмосковья, у которых объем вывоза мусора в прошлом году оказался ниже установленной нормы, продолжают переводить на новые договоры. Работу провели уже в 3,8 тысячи дачных поселках и кооперативах.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказали, что из 5 765 СНТ с признаками «фиктивных» договоров 3 872 уже перевели на договоры, регламентирующие вывоз ТКО исходя из норматива накопления.

«Отработано порядка 70% „фиктивных“ договоров. После перевода на нормативную систему в Подмосковье вывезли на 80 тысяч кубометров ТКО больше, чем в предыдущем году. Проделанная работа способствует снижению числа навалов на муниципальных контейнерных площадках», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Региональные операторы утвердили форму дополнительного соглашения, составили графики, отправили «Почтой России» дополнительные соглашения всем СНТ. Там, где это было нужно, установили дополнительные контейнеры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мусор

Новости по теме