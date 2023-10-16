Школа звонарского мастерства в Балашихе набрала новую группу учеников

Читайте нас в:

Сейчас школой руководит Георгий Праздников.

«Я хорошо помню свои чувства, когда впервые увидел, как на звоннице храма настоятель прихода священник Михаил Куземка звонил в колокола. Мне было так радостно и светло на душе! Захотелось пойти учиться звонарскому делу», - рассказал Праздников.

Из старинных колоколов Николо-Архангельской церкви сделали учебную звонницу. В первой группе учились шесть человек. За пять лет работы школы из ее стен выпустили восемь групп.

Одному из самых юных учеников школы Платону восемь лет.

«Родители рассказали нам, что в гараже их сын создал виртуальную звонницу, представляя, что сам управляет колоколами. Натянул ниточки и бесшумно в голове заводил себе мелодии. Так он пришел к нам», - заявил Праздников.

У каждого ученика вырабатывается собственный стиль и темп, пояснил руководитель школы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».