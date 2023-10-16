Школа звонарского мастерства в Балашихе набрала новую группу учеников
Школа звонарского мастерства при Николо-Архангельском храме в Балашихе набрала новую группу учеников. Обучение стартует 28 октября.
Сейчас школой руководит Георгий Праздников.
«Я хорошо помню свои чувства, когда впервые увидел, как на звоннице храма настоятель прихода священник Михаил Куземка звонил в колокола. Мне было так радостно и светло на душе! Захотелось пойти учиться звонарскому делу», - рассказал Праздников.
Из старинных колоколов Николо-Архангельской церкви сделали учебную звонницу. В первой группе учились шесть человек. За пять лет работы школы из ее стен выпустили восемь групп.
Одному из самых юных учеников школы Платону восемь лет.
«Родители рассказали нам, что в гараже их сын создал виртуальную звонницу, представляя, что сам управляет колоколами. Натянул ниточки и бесшумно в голове заводил себе мелодии. Так он пришел к нам», - заявил Праздников.
У каждого ученика вырабатывается собственный стиль и темп, пояснил руководитель школы.
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