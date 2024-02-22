Школа в Мытищах будет носить имя Героя СССР, космонавта Валерия Рюмина
Школа № 35 в Мытищах будет носить имя дважды Героя Советского Союза, космонавта Валерия Рюмина. Соответствующее постановление подписал губернатор московской области Андрей Воробьев.
Валерий Викторович Рюмин - советский и российский космонавт, бортинженер космических кораблей и орбитальной станции «Салют-6», специалист полета шаттла «Дискавери», Почетный гражданин города Мытищи.
Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, школа № 35, открытая в прошлом году, планирует стать лидером в изучении новейших достижений современной науки среди образовательных учреждений Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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