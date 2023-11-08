Школа старших медсестер заработала в Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области решило качественно улучшить оказание сестринской помощи пациентам. С этой целью в регионе с ноября стартовала школа старших медицинских сестер.
Первое занятие школы провел главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Московской области Марат Ахметов. Темой стала профилактика падений у пациентов, находящихся на стационарном лечении.
«Это замечательный проект. Школа позволит всем медсестрам Подмосковья объединиться, нам этого очень не хватало. Речь идет о том, что у нас хотя и есть единые стандарты в работе, но на местах часты разночтения и различные подходы», - отметила главная медицинская сестра Ногинской больницы Нина Смирнова.
Планируется, что школа станет регулярной и занятия будут проходить два раза в месяц. Промежутка между ними должно хватить, чтобы старшие медсестры успели сами разобраться в теме и донести ее до младшего медперсонала в коллективе.
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