02 февраля 2024, 16:03

Школа приемных родителей в Подмосковье разработала фирменный стиль

Министерство социального развития Подмосковья
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Ежегодно около 2,5 тысячи человек проходят школу приемных родителей в Подмосковье. Для большей узнаваемости в Московской области разработали фирменный стиль данных организаций.

Приемным родителям необходимо пройти 80-часовое обучение в течение двух месяцев. За это время специалисты дают важные базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как защищать права и интересы детей.

«За прошлый год более 1,8 тысячи детей обрели семью. Это замечательные показатели, и мы стремимся к большему!» - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Сейчас в Подмосковье работает 73 школы приемных родителей. Помимо основной программы родители могут обучиться по узконаправленным модулям по воспитанию детей с различными особенностями и разных возрастов. С подробной информацией о работе организаций можно ознакомиться на сайте.

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02 февраля 2024, 16:35
Депутаты «Единой России» передали телевизор для новой поликлиники в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Депутаты отделения партии «Единая Россия» в Мытищах по просьбе жителей передали подарок для новой поликлиники в Пироговском микрорайоне. В рамках проекта «Добрые дела» они приобрели телевизор для игровой комнаты.

Теперь благодаря подарку маленькие пациенты смогут смотреть любимые мультфильмы, пока ждут приема врача.

Напомним, новую поликлинику открыли в Пироговском микрорайоне в Мытищах в конце января. Она находится по адресу: улица Советская, строение 2/1.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что корпус построили по новому стандарту. Внутри обустроили комфортные зоны ожидания, комнату матери и ребенка, игровое пространство, предусмотрели удобства для маломобильных пациентов и навигацию. Поликлинику возвели по президентскому проекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена».

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Мытищи Депутаты Поликлиники «Единая Россия»
02 февраля 2024, 16:26
Управляющие компании осмотрели более 17 тысяч кровель Подмосковья для устранения наледи
ГУСТ МО
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Управляющие компании Московской области осматривают кровли домов на наличие наледи и сосулек. В приложении «Проверки Подмосковья» сотрудникам управляющих организаций выдали задания на осмотр крыш.

«Проверяют скатные крыши многоквартирных домов и все выступающие элементы на предмет наличия наледи, снежных свесов, сосулек, чтобы не допускать опасных ситуаций и непредвиденного схода», - сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Специалисты уже отработали более 17 тысяч заданий. На данный момент работы в полном объеме выполнили в Можайском округе и в Щелкове. Также осмотры практически завершены в Пушкино, Электростали, Павловском Посаде, Клину и Домодедове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Депутаты Поликлиники «Единая Россия»
02 февраля 2024, 16:07
Около 15 тысяч коммунальщиков задействовали в обработке дорог Подмосковья ото льда
ГУСТ МО
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Из-за частой смены температуры на тротуарах и во дворах Подмосковья образовалась наледь. Коммунальные службы усердно работают, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах.

В ГУСТ Московской области сообщили, что на борьбу с непогодой вышли 14 745 дворников и 857 машин. В первую очередь наледь убирают у входных групп в учреждения, на тротуарах, в проездах и рядом с контейнерными площадками.

В ближайшее время в Подмосковье продолжатся колебания температуры. Жителей призвали быть внимательными на улицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
02 февраля 2024, 16:04
Производство лечебного питания запустят в Красногорске к 2026 году
Unsplash
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Компания «Технологии Биосинтеза» получила участок земли по программе «Земля за 1 рубль» в индустриальном парке «Нахабино Парк». Он будет использован для строительства предприятия, специализирующегося на выпуске лечебного питания. Сдать объект планируют к 2026 году.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что предприятие станет значимым проектом в области медицины, способствующим импортозамещению.

«Инвестиции в проект компании „Технологии Биосинтеза“ составят 1,3 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году», - поделилась Екатерина Зиновьева.

Основной продукцией компании «Технологии Биосинтеза» станет парентеральное и интегральное питание, которые используются в комплексной терапии пациентов, находящихся в реанимации и неспособных самостоятельно принимать пищу.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что для реализации данного инвестпроекта компании предоставили 2,8 гектара земли. В планах на ближайшее будущее - нарастить поставки не только по всей России, но и в Казахстан, Армению, Киргизию и другие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Красногорск Питание Импортозамещение

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