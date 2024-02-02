Школа приемных родителей в Подмосковье разработала фирменный стиль

Приемным родителям необходимо пройти 80-часовое обучение в течение двух месяцев. За это время специалисты дают важные базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как защищать права и интересы детей.

«За прошлый год более 1,8 тысячи детей обрели семью. Это замечательные показатели, и мы стремимся к большему!» - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Сейчас в Подмосковье работает 73 школы приемных родителей. Помимо основной программы родители могут обучиться по узконаправленным модулям по воспитанию детей с различными особенностями и разных возрастов. С подробной информацией о работе организаций можно ознакомиться на сайте.

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