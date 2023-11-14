Школа приемных родителей в Лобне выпустила еще один поток учеников

Как рассказала руководитель школы приемных родителей Наталья Галямова, в этом году в семьи Лобни пришли еще 25 приемных детей. Подготовиться к приему ребенка жители могут в специальных центрах. Там ученики получают базовые знания психологии, педагогики, медицины и других важных сфер. Обучение длится 80 часов.

«В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн - лекции, визиты в семейный центр и общение с приемной семьей. Наша школа помогает семейным парам и одиноким родителям принять окончательное решение о готовности принять ребенка и получить комплексные знания, необходимые для успешного усыновления или опекунства», - сказала она.

Всего в Подмосковье 73 таких центра, они работают во всех округах. Ежегодно они выпускают около 2,5 тысячи приемных родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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