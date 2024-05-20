Школа олимпийского резерва «Витязь» в Подольске отметила юбилей
Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» в Подольске отметила 20-летний юбилей. На торжественной церемонии тренерам и спортсменам вручили награды. Гостями мероприятия стали Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Александр Кожевников и другие.
Легенды мирового хоккея поздравили тех, кто на протяжении многих лет воспитывает будущих чемпионов. Они также вручили награды коллективу спортшколы и отметили достижения юных хоккеистов за текущий спортивный сезон.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».