Школа на две тысячи мест в Котельниках откроется 1 сентября

Школу построили в рамках подмосковной государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Учреждение распахнет двери в День знаний - 1 сентября.

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Подрядчик завершает отделочные работы, устанавливает оборудование для пищеблока, завозит мебель. Также благоустраивает прилегающую территорию. Уже смонтировано ограждение по периметру образовательного учреждения, высажены малые архитектурные формы. Баскетбольные площадки и футбольное поле с искусственным газоном тоже готовы.

В современной школе предусмотрены учебные кабинеты, актовый зал со сценическим оборудованием, четыре спортивных зала разной площади, библиотеки, лабораторные помещения и мастерские. Сейчас ведется работа по комплектованию педагогического состава.

«Коллеги из Министерства образования нам в этом вопросе помогают. Присылают резюме, присылают кандидатов. Управление образования, директор школы сам лично встречается и проводит набор этих учителей. Мы, конечно же, волновались, переживали, но сегодня мы четко видим - рисков нет. Преподаватели практически все набраны», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.