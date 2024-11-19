Школа мозаики в Лобне стала призером всероссийского конкурса

Отец Димитрий отмечает 75-летний юбилей. Сил хватает на занятия с детьми, служение в храме, мастер-классы, поездки, общение, знакомства с интересными людьми и издание книг с рисунками, фотографиями мозаичных работ и рассказами детей.

«Я живу как Господь меня ведет, я доверяю ему во всем. Вот рождается одно и цепляется за другое. Я планы не строю, из головы ничего не высасываю, что-то тебе там нравится или нравится. Господь так устраивает, что все как-то получается», - поделился основатель Детской школы мозаики Дмитрий Котов.

Дмитрию Котову вручили медаль «За вклад в развитие города Лобня» от главы Анны Кротовой. Поздравить юбиляра приехали и друзья.

«Божий человек - тут все сразу видно. Когда с ним встречаешься, такая сразу окатывает тебя волна теплоты, доброжелательства, любви в высшем смыслы, любви божеской. Есть масса самых разных проявлений у одной и той же планеты: творчество и служение Всевышнему, которые выражаются через служение людям», - сказал архитектор, участник телеигры «Что? Где? Когда?» Никита Шангин.

Грант, который школа получила за победу во Всероссийском конкурсе, планируют потратить на ремонт здания первой школы в микрорайоне Восточный. Так получится привлечь еще больше ребят, однако постичь азы может каждый. Достаточно прийти к отцу Дмитрию.

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Диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы в Долгопрудном, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств имени Репина, искусствовед и монументалист больше 50 лет помогает ребятам постигать азы мозаичной техники. Его работы представлены в Киево-Печерской лавре, Александровском монастыре, храме в Борисполе и Долгопрудном, а его ученики выставляются в Москве, Подмосковье и других городах России.

«Есть понятие троичности. Также, я думаю, в этом уникальном человеке объединились три направления: с одной стороны - и педагог, и человек искусства. Уникально то, что человек принимает священный сан, и все это объединяет в себе, как особая личность, потому что таких людей, как отец Димитрий, один - на тысячи», - сказал благочинный Лобненского округа Михаил Трутнев.

Работы учеников отца Дмитрия можно увидеть в культурном центре «Музей под небом». В здании бывшей автошколы обустроили выставочный центр благодаря стараниями педагогов, родителей и администрации Лобни. Здесь было создано более 300 панно, а в Киовском парке к 9 мая в этом году установили мозаичные стелы «Воину» и «Скорбящей матери».