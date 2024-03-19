19 марта 2024, 15:23

Школа искусств в Химках презентовала новый культурный проект в музее «Артишок»

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Центральная детская школа искусств в Химках презентовала авторский музыкально-художественный проект «Культурный код города». Программа стартовала с концерта классической музыки «Сказочный мир Римского-Корсакова» в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Концерт приурочили к 180-летнему юбилею русского композитора Николая Римского-Корсакова. На сцене показали номера с отрывками из опер и романсов самого музыканта и его современников.

Музыкальную программу дополнили поэтические фрагменты и художественные видеопроекции по сюжетам произведений Римского-Корсакова. Также воспитанники городской школы искусств показали гостям мероприятия свои наброски рисунков по музыкальным ассоциациям от концерта.

«Организация концертов на различные тематики помогает нам привлекать внимание к классической музыке не только в стенах школы, но и за ее пределами. Мы очень надеемся, что эта тенденция сохранится и закрепится в нашем округе», - рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств городского округа Химки Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Концерты Музыка
22 марта 2024, 16:47
Голосование за места благоустройства продлится в Подмосковье до 30 апреля
Медиасток.рф
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Голосование за места для благоустройства началось в Подмосковье 15 марта. На выбор жителям предоставили 220 территорий в 53 городских округах. О том, что изменится на площадках-победителях в интервью «360» рассказал заместитель министра благоустройства Подмосковья Евгений Афанасенков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Выбрать понравившийся проект жители могут по ссылке , а также через волонтеров, которые предлагают поучаствовать в опросе в подмосковных парках. Отдать свой голос можно за территорию в любом округе, но только один раз.

В голосовании участвуют парки, скверы, площади, набережные и другие места отдыха.

«В Московской области есть стандарт, по которому выполняются основные работы. Приводится в порядок дорожно-тропиночная сеть, устанавливаются освещение, система видеонаблюдения, новые скамейки, урны. Если есть возможность, обустраивают детские площадки, места для выгула собак, зоны отдыха», - отметил заместитель министра.

По словам Афанасекова, в опросе уже приняли участие свыше 500 тысяч жителей. С каждый годом количество неравнодушных увеличивается. Благодаря такой активности в Подмосковье уже преобразили 74 территории, которые выиграли в голосованиях прошлых лет. Еще 95 проектов находятся в стадии реализации.

Отдых Благоустройство Парки
22 марта 2024, 16:28
Литературный фестиваль юных чтецов «Слово» стартовал в Мытищах
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Молодежный литературный фестиваль «Слово» стартовал в Мытищах. В этом году на конкурс кроме участников из Подмосковья приехали чтецы из Каспийска.

Как рассказал председатель комиссии по сохранению народных ценностей и развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров, главная цель творческого турнира - найти и поощрить молодые дарования из Подмосковья.

«Мы проводим фестиваль в третий раз. У нас сильное жюри из профессиональных журналистов, поэтов и писателей. В этом году открыли фестиваль интерактивной речевой разминкой. Формат фестиваля: череда конкурсов и мастер-классов, плюс в этом году фестиваль приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина», - рассказал Егоров.

На церемонии открытия фестиваля участники прочитали стихотворения известных поэтов.

«Русская литература создает человека и отличает его от других людей. Для меня почетно находиться в коллективе таких одаренных детей», - отметила член жюри фестиваля «Слово», член Союза журналистов России, поэт, автор-исполнитель Татьяна Яковлева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Фестивали Молодежный
22 марта 2024, 16:14
Цикл предметных диагностических работ для учеников 10-х классов провели в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
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Десятиклассники Подмосковья написали предметные региональные диагностические работы по разным предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Около 2,5 тысячи человек написали срез по физике, более двух тысяч учащихся - по химии. Еще 2,6 тысячи десятиклассников справились с заданиями по биологии.

На выполнение каждой работы, состоящей из 18 заданий, дали 100 минут. Учителя смогли проверить уровень предметной подготовки, чтобы спланировать дальнейшую работу с ребятами и вовремя устранить пробелы в знаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Образование
22 марта 2024, 16:10
Микрорайон Цемгигант станет главной площадкой акции «Лес Победы» в Воскресенске
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Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» пройдет 27 апреля. Главной площадкой в Воскресенске станет Тополиная улица в микрорайоне Цемгигант. Жители округа высадят дубы, липы, клены и серый орех.

Посвященная празднованию Дня Победы акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье каждый год. В этот раз жители высадят молодые деревья на участке площадью в один гектар, расположенном вдоль реки Кепиковка.

Акция стартует 27 апреля в 10:00. Саженцы, инвентарь и все необходимое участникам выдадут на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Экология

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