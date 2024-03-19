Школа искусств в Химках презентовала новый культурный проект в музее «Артишок»

Концерт приурочили к 180-летнему юбилею русского композитора Николая Римского-Корсакова. На сцене показали номера с отрывками из опер и романсов самого музыканта и его современников.

Музыкальную программу дополнили поэтические фрагменты и художественные видеопроекции по сюжетам произведений Римского-Корсакова. Также воспитанники городской школы искусств показали гостям мероприятия свои наброски рисунков по музыкальным ассоциациям от концерта.

«Организация концертов на различные тематики помогает нам привлекать внимание к классической музыке не только в стенах школы, но и за ее пределами. Мы очень надеемся, что эта тенденция сохранится и закрепится в нашем округе», - рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств городского округа Химки Инна Монастырская.

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