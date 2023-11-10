Школа инженеров открылась в Дубне

Образовательная программа рассчитана на два года. Среди первых 30 слушателей - студенты таких технических направлений, как авиастроение, электроэнергетика, нанотехнологии. Выпускники Школы инженеров получат диплом о дополнительном образовании и гарантию трудоустройства на предприятиях-партнерах.

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Для студентов составили учебную программу «Технология машиностроения в области авиастроения».

«Наши эксперты постарались сделать программу насыщенной, чтобы это были не только академические часы, но и обучение на наших высокотехнологичных предприятиях», - рассказал генеральный директор компании «Кронштадт» Олег Шилов.

Почти три года в Дубне работает первый в России завод для серийного выпуска крупных летательных аппаратов «Кронштадт», а на Дубненском машиностроительном заводе произошла перезагрузка. С кадрами помогают в вузе.

«Подготовить специалиста для конкретного заказчика без самого заказчика невозможно. Поэтому, обсуждая школу инженеров с акционерным обществом „Кронштадт“, мы и ставили перед собой задачу создать учебный процесс таким образом, чтобы в него был максимально вовлечен работодатель», - поделился исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.