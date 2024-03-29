«Школа ходьбы» ставила бойцов СВО на ноги. Директор центра «Ясенки» — о реабилитации

Проект реализовали полгода назад благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Минсоцразвития Московской области. Михаил Маслов сообщил, что «Ясенки» получили большое количество специализированного оборудования для восстановления утраченных функций опорно-двигательного аппарата ног.

«„Школа ходьбы“ также важна тем, кто стал передвигаться на протезах, потому что это довольно-таки сложно. <…> Как только ты встал на протезы, ты просто стоять не можешь - нужно найти баланс. Для этого у нас есть специализированное оборудование „Баланс Мастер“, различные дорожки», - сказал он.

Центр реабилитации рассчитан на пребывание 130 пациентов , заезд длится три недели. Михаил Маслов сообщил, что сразу после поступления участники СВО попадали к социальному работнику. На следующий день назначали медицинский консилиум.

«Для меня интеграция в общество - это когда боец приехал на коляске и встал на ноги. Когда он только что встал на протезы и начал ходить. Когда ребята, передвигающиеся на колясках, получали водительские права. Весь этот опыт у нас есть», - заявил директор центра.

В «Ясенках» также открыли бесплатный прокатный центр технических средств реабилитации. Бойцы СВО могли подобрать костыли или ходунки под индивидуальные потребности.